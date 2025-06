Referendum Meloni manda in tilt le opposizioni | Vado a votare e non ritiro la scheda

Giorgia Meloni scuote le opposizioni con una dichiarazione audace: "Vado a votare e non ritiro la scheda". Mentre l'8 e il 9 giugno si avvicina, il referendum su lavoro e cittadinanza diventa un crocevia cruciale per il futuro del Paese. In un contesto di crescente disaffezione politica, la leader di Fratelli d’Italia invita gli italiani a riflettere sull'importanza della partecipazione democratica. Sarà il momento di riscrivere le regole del gioco?

"Vado a votare e non ritiro la scheda. È una delle opzioni". Giorgia Meloni rompe così il silenzio in vista del referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Nel giorno in cui, come ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 1946 "il libero voto del popolo italiano per la Repubblica - con la partecipazione, per la prima volta, delle donne - coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, e fu premessa della Costituzione", la premier fa sapere che si recherà al seggio ma non contribuirà al raggiungimento del quorum. Arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, dopo aver reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria in piazza Venezia assieme al Capo dello Stato e alle più alte cariche istituzionali, la presidente del Consiglio dà un'indicazione precisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Meloni manda in tilt le opposizioni: "Vado a votare e non ritiro la scheda"

