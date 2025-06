Referendum Magi | Parole Meloni inqualificabili a furbizia aggiunge falsità

In un clima politico sempre più acceso, Riccardo Magi attacca frontalmente le parole della Presidente Meloni, parlando di "furbizia e falsità". Questo scambio acceso mette in luce un trend crescente: l'importanza della partecipazione democratica. I referendum sulla cittadinanza sono un'opportunità cruciale per far sentire la propria voce. Non lasciarti sfuggire l'occasione di esprimerti: il tuo voto può cambiare il futuro!

“Troviamo inqualificabili le parole della Presidente del Consiglio, perché alla furbizia ha aggiunto un po’ di falsità. Non si può votare non prendendo neanche una scheda dei 5 referendum. Semplicemente si è qualificati al seggio come non votante”. Così Riccardo Magi a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria sulla cittadinanza a Roma. La presidente del Consiglio ha dichiarato che in occasione dei cinque referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno si presenterà al seggio ma non ritirerà le schede. “ Abbiamo la Meloni in salsa morettiana: mi si nota di più se non vado o se vado e non ritiro le schede? ”, scherza il leader di +Europa, continuando: “Non riesco a immaginare l’8-9 una Presidente del Consiglio che entra nella sua sezione e dice ‘grazie non ritiro le schede’ e se ne va”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Magi: “Parole Meloni inqualificabili, a furbizia aggiunge falsità”

Leggi anche Magi (+Europa): "Io vestito da fantasma in Aula per ricordare il silenzio sul referendum" - Il 14 maggio 2025, un'insolita manifestazione di protesta ha avuto luogo a Roma, dove un attivista si è vestito da fantasma per richiamare l'attenzione sul silenzio riguardo al referendum sulla cittadinanza italiana.

