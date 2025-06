Referendum Landini | da Meloni atto irresponsabile paura del voto

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, non ha risparmiato critiche al governo Meloni, definendo la mancata convocazione del referendum un atto irresponsabile. Questo episodio si inserisce in un clima politico sempre più teso, dove il diritto di espressione sta diventando un tema cruciale. La paura del voto può trasformarsi in un boomerang per la democrazia, scuotendo le fondamenta stesse della partecipazione civica. È tempo di ripensare il nostro ruolo nella società!

Milano, 2 giu. (askanews) – “Io credo che sia un atto un po’ irresponsabile e che nei fatti assume un significato, perchè vuol dire non cambiare assolutamente nulla e avere paura di andare a votare e difendere le proprie idee, perchè questo è un tentativo per non rendere valido in qualche modo il referendum”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della tappa della campagna referendaria a Canosa di Puglia, commentando le parole della premier Giorgia Meloni che oggi ha spiegato che ai referendum delll’8-9 giugno andrà a votare ma non ritirerà la scheda. “E come dire che si va a messa poi non si va in chiesa, mi sembra una cosa uguale – ha sottolineato Landini -, credo che sia una cosa che un po’ sorprende perchè di fatto vuol dire non andare a votare, questa è la sostanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

