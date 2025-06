Referendum la premier Meloni | Vado a votare ma non ritiro le schede Opposizioni all' attacco | Dica se è favorevole o contraria

Giorgia Meloni si prepara al referendum dell'8 e 9 giugno, ma con un gesto provocatorio: andrà ai seggi senza ritirare le schede. Un atto che accende il dibattito sulle questioni cruciali del lavoro e della cittadinanza. Le opposizioni sono pronte all’attacco, evidenziando un clima politico sempre più teso. Questo episodio mette in luce come il voto possa diventare un simbolo di protesta, un trend che continua a crescere nella nostra società. Cosa deciderà l'elettorato

Andrà ai seggi ma non ritirerà le cinque schede elettorali. A una settimana dal voto, Giorgia Meloni scioglie la riserva e fa sapere che non diserterà le urne l’8 e il 9 giugno. La sua scelta sarà quella di esprimersi attraverso il gesto di non ritirare le schede con i quesiti referendari, sul lavoro e sulla cittadinanza, promossi dalla Cgil. «Vado a votare, non ritiro la scheda: è una delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Referendum, la premier Meloni: "Vado a votare ma non ritiro le schede". Opposizioni all'attacco: "Dica se è favorevole o contraria"

