Referendum concerto di chiusura della campagna per per sostenere i 5 Sì

Il concerto di chiusura della campagna per i 5 sì si preannuncia come un evento imperdibile! Dopo il successo del Concertone all'Isolotto, torna la musica giovanile a fare da cornice a un momento cruciale per la democrazia. Questo è il segno di un'energia nuova, che unisce le voci delle nuove generazioni nel sostegno ai diritti e alla partecipazione attiva. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

“Dopo il successo del Concertone per i referendum in piazza dell’Isolotto, facciamo il bis con un concerto connotato sul mondo della musica giovanile. Con tutti i soggetti del comitato promotore, abbiamo portato avanti una campagna elettorale importante, costruita dal basso, casa per casa, piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Referendum, concerto di chiusura della campagna per per sostenere i 5 Sì

Leggi anche Concerto gratuito con Pelù, Bandabardò, Rondelli e tanti altri per i 'Sì' al referendum di giugno - Domenica 18 maggio, Piazza dell’Isolotto ospiterà "Alza il Volume – 5 Sì per cambiare il Paese", un emozionante concerto gratuito a sostegno del referendum di giugno.

