Referendum cittadinanza | se vincesse il Sì ci avvicineremmo agli altri Paesi Ue

L'8 e 9 giugno si svolgerà un referendum cruciale sulla cittadinanza, un'occasione per riflettere su come l'Italia possa allinearsi agli altri paesi dell'UE. Se vincesse il sì, potremmo finalmente superare leggi risalenti a un'epoca in cui eravamo un paese di emigrazione. Questo cambiamento non è solo giuridico, ma rappresenta un passo verso una società più inclusiva e moderna. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa storica evoluzione!

di Enrico Di Pasquale (fonte: lavoce.info ) Il quadro normativo e i numeri di oggi Il referendum in programma l’8 e 9 giugno ha riacceso il dibattito sulla normativa sulla cittadinanza, che fa capo principalmente alla legge n. 911992. Il nostro ordinamento risale a un momento storico in cui l’Italia si percepiva ancora come paese di “emigrazione” più che di “immigrazione” (benché la transizione fosse già in corso) e si basa principalmente sullo ius sanguinis: acquista la cittadinanza italiana di diritto, alla nascita, chi ha almeno un genitore italiano. Lo ius soli, invece, è previsto solo in via residuale e per alcuni casi specifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum cittadinanza: se vincesse il Sì ci avvicineremmo agli altri Paesi Ue

Leggi anche Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Approfondimenti da altre fonti

Quanti diventerebbero italiani grazie al referendum; REFERENDUM CITTADINANZA. IDOS: A RISCHIO ESCLUSIONE FINO A 700MILA PERSONE; Referendum cittadinanza: se vincesse il Sì ci avvicineremmo agli altri Paesi Ue; Referendum 2025: il quesito 5 sulla cittadinanza italiana. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia