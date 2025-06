Referendum Calenda | Meloni che va a fare al seggio se non ritira le schede?

In un clima politico sempre più acceso, Carlo Calenda non risparmia una stoccata a Giorgia Meloni, sollevando interrogativi sul suo comportamento al seggio. Con il referendum sulla cittadinanza alle porte, la tensione cresce e le dichiarazioni si moltiplicano. La domanda è: la partecipazione di Meloni è un gesto simbolico o una mossa strategica? Scopri come questo dibattito rifletta le dinamiche di un'Italia in evoluzione.

“ Meloni non ritira le schede? Che ci va a fare al seggio? “. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria sulla cittadinanza a Roma, in merito alle parole della presidente del Consiglio, che ha detto che ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno andrà al seggio ma non ritirerà le schede. “Sono abbastanza onesto per poter dire tutti i governi, anche quello di cui facevo parte, hanno invitato all’astensione al referendum”, ha aggiunto Calenda, “tuttavia penso che se sei eletto e sei in Parlamento è giusto partecipare. Noi voteremo 4 no ai referendum della Cgil e sì a quello sulla cittadinanza ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Calenda: “Meloni che va a fare al seggio se non ritira le schede?”

Leggi anche Il grande caos del referendum. Da Calenda a Schlein a Bonelli, opposizioni in ordine sparso - Il referendum dell'8 e 9 giugno mette in luce il caos tra le opposizioni, con figure come Calenda, Schlein e Bonelli che sembrano seguire rotte divergenti.

Se ne parla anche su altri siti

Landini: “Referendum? È un voto per cambiare leggi balorde”; Calenda-show su La7: “Meloni e Salvini fanno bene a non mantenere le promesse, tanto li votate come…; Calenda non ha le idee chiare sul Movimento 5 Stelle; Referendum 8-9 giugno: il duello a tre per Meloni, Schlein e Landini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum, Calenda: “Meloni che va a fare al seggio se non ritira le schede?”

Scrive msn.com: “Meloni non ritira le schede? Che ci va a fare al seggio?“. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria sulla cittadinanza a Roma, in merito all ...

Referendum, la premier Meloni: "Vado a votare ma non ritiro le schede". L'ira delle opposizioni: "E' un trucco per sabotarlo"

Secondo msn.com: La scelta di Meloni è di recarsi alle urne ma non partecipare al raggiungimento del quorum del 50% più uno, necessario per validare il referendum.

Cosa significa rifiutare la scheda: la scelta di Meloni per contrastare i referendum

Scrive dire.it: È un gesto semplice, ma carico di significato politico: presentarsi al seggio e dire “no, grazie” Chi si reca al seggio può farlo?