Referendum | Bucci e Salis d' accordo su andare a votare

Un nuovo inizio per Genova: Silvia Salis e Marco Bucci, nonostante le divergenze passate, si uniscono per sostenere il referendum dell’8 e 9 giugno. Questo gesto simbolico segna un importante passo verso la coesione politica nella città, in un periodo in cui gli italiani sono chiamati a esprimere la propria voce su questioni fondamentali. La partecipazione attiva è più che mai cruciale: ogni voto conta!

Su una cosa Silvia Salis, neo sindaca di Genova, e Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, sono d'accordo: entrambi andranno a votare al referendum dell'8 e 9 giugno (qui i quesiti). I due rappresentanti delle istituzioni, dopo i trascorsi burrascosi, si stringono la mano e cercano un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum: Bucci e Salis d'accordo su andare a votare

