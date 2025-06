Referendum Bonelli | Meloni invita a diserzione democratica gravissimo

Angelo Bonelli non le manda a dire: le parole di Giorgia Meloni sulla diserzione democratica in occasione del referendum per la cittadinanza fanno discutere. Rievocando il 2 giugno 1946, quando l'Italia scelse la Repubblica, Bonelli sottolinea l'importanza della partecipazione. In un periodo in cui il coinvolgimento civico è più che mai sotto esame, la questione della cittadinanza diventa un simbolo di inclusione e progresso per il nostro Paese. È tempo di far sentire la propria

“Vorrei ricordare a Giorgia Meloni che il 2 giugno 1946 ad esito di un referendum è nata la Repubblica italiana ”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, intervenendo a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria per la cittadinanza a Roma, in merito alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, che ha detto che ai referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno andrà al seggio ma non ritirerà le schede. “Oggi Giorgia Meloni ha invitato alla diserzione democratica ”, continua Bonelli, che considera il gesto “gravissimo rispetto a una presidente del Consiglio che dovrebbe essere anche lei garante della democrazia ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Bonelli: “Meloni invita a diserzione democratica, gravissimo”

Leggi anche Il grande caos del referendum. Da Calenda a Schlein a Bonelli, opposizioni in ordine sparso - Il referendum dell'8 e 9 giugno mette in luce il caos tra le opposizioni, con figure come Calenda, Schlein e Bonelli che sembrano seguire rotte divergenti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quirinale, il ricevimento: il «ciao come stai?» di Meloni a Schlein (ma il disgelo non arriva). Le battute con. 🔗Ne parlano su altre fonti

Referendum, Bonelli: "Meloni invita a diserzione democratica, gravissimo"

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) “Vorrei ricordare a Giorgia Meloni che il 2 giugno 1946 ad esito di un referendum è nata la Repubblica italiana”. Così Angelo ...

Referendum, la premier Meloni: "Vado a votare ma non ritiro le schede". Opposizioni all'attacco: "Dica se è favorevole o contraria"

Come scrive msn.com: La scelta di Meloni è di recarsi alle urne ma non partecipare al raggiungimento del quorum del 50% più uno, necessario per validare il referendum.

Referendum, Meloni: "Vado a votare, non ritiro la scheda". L'ira dell'opposizione

Lo riporta msn.com: AGI - "Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni - arrivando ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica - rispondendo a chi le ...