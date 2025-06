Referendum al voto anche i fuorisede | gli iscritti alle urne sono 67mila

Il referendum si avvicina e i fuorisede fanno sentire la loro voce: 67mila cittadini, il 2% di 5 milioni, pronti a far sentire il loro parere. Un segnale chiaro di un'Italia che non si arrende, nonostante le difficoltà burocratiche. Questo coinvolgimento rappresenta non solo una vittoria per la democrazia, ma anche un trend crescente di partecipazione attiva tra i giovani che vivono lontano da casa. È il momento di far sentire la propria opinione!

Si tratta del 2% di 5 milioni di fuorisede presenti in Italia, ma è comunque un segnale importante di un movimento popolare che ha deciso di non arrendersi alle difficoltà rappresentate dalla burocrazie italiana. I fuori sede hanno infatti avuto tempo fino al 4 maggio per presentare domanda al comune di domicilio per prendere parte alla sperimentazione del governo Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, al voto anche i fuorisede: gli iscritti alle urne sono 67mila

Leggi anche Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

