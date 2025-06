Referendum abrogativo quando ritirare le tessere elettorali e i duplicati

Sei pronto a far sentire la tua voce? In vista dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, l'Ufficio elettorale di Ferrara è pronto ad assisterti con postazioni dedicate per il ritiro delle tessere elettorali e il rilascio di duplicati. Non perdere l'opportunità di partecipare attivamente alla democrazia! Ricorda: ogni voto conta e il tuo diritto di esprimerti è fondamentale. Informati sulle date e preparati a fare la differenza!

In vista dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, nella sede l'Ufficio elettorale del Comune di Ferrara (via Fausto Beretta) saranno allestite delle postazioni per la consegna di tessere elettorali e rilascio di duplicati (per furto, smarrimento o esaurimento spazi) nei seguenti giorni di.

