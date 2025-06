Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025 Viminale | Chi non ritira scheda è considerato non votante

Il Viminale ha chiarito una questione cruciale per il referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025: chi non ritira la scheda non sarà considerato votante. Un punto che riaccende il dibattito sull'importanza della partecipazione democratica. Giorgia Meloni ha già annunciato la sua intenzione di rifiutare le schede, aprendo a riflessioni sul disinteresse verso il voto. Sarà un'opportunità per ripensare il legame tra cittadini e politica!

L’elettore che “ rifiuta di ritirare tutte le schede “, come oggi ha annunciato che farà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “ non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione”. È quanto si legge nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” redatte dal Ministero dell’Interno in vista dei referendum abrogativi in programma l8 e 9 giugno 2025 e visionate da LaPresse. Il vademecum del Viminale. “Pertanto – si legge – per un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ciascun referendum, qualora il seggio abbia già ‘registrato’ l’elettore nella lista sezionale eo nel registro per l’annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025, Viminale: “Chi non ritira scheda è considerato non votante”

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l'astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

