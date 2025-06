Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025 Meloni | Vado a votare non ritiro la scheda

Giorgia Meloni rompe il silenzio: andrà a votare ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025. Un gesto importante che riflette un momento storico in cui la partecipazione democratica è più cruciale che mai. In un clima di crescente disaffezione verso le istituzioni, la decisione della premier invita tutti a riflettere sull'importanza del voto. Sarà l'occasione per far sentire la propria voce e influenzare il futuro del Paese!

Per i referendum abrogativi in programma l’8 e il 9 giugno, la premier Giorgia Meloni scioglie la riserva sulla sua decisione: “ Vado a votare, non ritiro la scheda. È una delle opzioni”. La presidente del Consiglio lo ha detto arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, rispondendo a chi le chiedeva una posizione sui referendum. I referendum, i 5 quesiti e la sfida del quorum. Cinque colori per cinque quesiti e il quorum che decide tutto. Manca poco ai referendum abrogativi che si terranno l’8 e il 9 giugno: si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025, Meloni: “Vado a votare, non ritiro la scheda”

Leggi anche Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

