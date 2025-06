Referendum 8 e 9 giugno | come si vota? Le cinque schede spiegate – La guida completa

L'appuntamento con le urne dell'8 e 9 giugno si avvicina: sarà un momento cruciale per il futuro del lavoro in Italia. I cinque referendum, quattro dei quali proposti dalla Cgil, pongono interrogativi fondamentali sul nostro sistema occupazionale. Sarà l'occasione per dare voce a chi desidera un cambiamento! Scopri come votare e quali schede ti aspettano: ogni voto conta nel plasmare la nostra società. Non perdere questa opportunità!

Manca una manciata di giorni all’appuntamento alle urne di domenica 8 giugno e lunedì 9. In queste date i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui cinque referendum approvati a gennaio dalla Corte Costituzionale. Quattro – proposti dalla Cgil – riguardano il tema del lavoro, e in particolare prevedono l’abrogazione di alcune parti del Jobs Act, la riforma del lavoro figlia del governo di Matteo Renzi. Un quesito, invece, è sul tema della cittadinanza, ed è stato proposto da +Europa. Una volta arrivati alle urne, sarete voi a decidere quali schede ritirare per esprimervi, segnando una X su “Sì” o su “No”. 🔗 Leggi su Open.online

