In un clima politico sempre più acceso, le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul referendum dell'8 e 9 giugno scatenano polemiche. "Vado a votare, ma non ritiro la scheda" è un’affermazione che invita a riflettere sull'importanza del voto consapevole. Nel contesto di una partecipazione civica in calo, questo atteggiamento potrebbe influenzare le decisioni degli elettori. Sarà un banco di prova cruciale per la democrazia italiana. Tu cosa ne pensi?

« Vado a votare, ma non ritiro la scheda. È una delle opzioni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti sul referendum dell’8 e 9 giugno all’arrivo in via dei Fori Imperiali a Roma, dove si è tenuta la parata militare del 2 giugno, Festa della Repubblica. Le parole della presidente del Consiglio hanno suscitato critiche da parte dell’opposizione. Il Pd l’ha accusata di promuovere l’astensione e di prendere in giro gli italiani. Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha parlato di «messaggio vergognoso nel giorno della Festa della Repubblica», aggiungendo che Meloni «in quasi 30 anni non ha fatto nulla per tutelare chi lavora e si spacca la schiena ogni giorno, i ragazzi precari che non hanno la fortuna di aver fatto carriera in politica». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum 8-9 giugno, Meloni: «Vado a votare, ma non ritiro la scheda»

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

