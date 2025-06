Referendum 8-9 giugno Meloni | Vado a votare ma non ritiro la scheda è una delle opzioni

In un momento in cui il dibattito politico è più acceso che mai, la dichiarazione della premier Giorgia Meloni sul referendum dell'8 e 9 giugno fa discutere. "Vado a votare ma non ritiro la scheda" segna un punto di riflessione: esprimere il proprio diritto al voto può assumere diverse forme. Questo gesto potrebbe diventare simbolo di una protesta silenziosa o di una scelta consapevole. Cosa ne pensate? La partecipazione attiva è fondamentale!

“Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum 8-9 giugno, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

