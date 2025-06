Referendum 8-9 giugno | Meloni annuncia la sua scelta Voterò ma senza ritirare la scheda

Il 8 e 9 giugno si avvicina, e il referendum abrogativo catalizza l'attenzione degli italiani. Giorgia Meloni ha annunciato la sua scelta: voterà, ma non ritirerà la scheda. Questa posizione solleva interrogativi sul significato del voto nell'attuale contesto politico. È un segnale di disillusione o una strategia per stimolare il dibattito? Un'opportunità per riflettere su cosa significhi davvero partecipare alla democrazia. Non perdere di vista questo evento cruciale!

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier chiarisce la sua posizione: “È una delle opzioni previste dalla legge”. Giorgia Meloni ha comunicato la sua decisione in merito al referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno. Intervenuta alle celebrazioni per la Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali, la presidente del Consiglio ha dichiarato: “Andrò a votare, ma non ritirerò la scheda. È una possibilità che la normativa consente”. Una scelta precisa, arrivata in risposta ai giornalisti che le chiedevano se avrebbe partecipato alla consultazione promossa da Cgil e Radicali, incentrata su temi sensibili come licenziamenti, lavoro precario, sicurezza e cittadinanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Referendum 8-9 giugno: Meloni annuncia la sua scelta, “Voterò ma senza ritirare la scheda”

Leggi anche Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum abrogativi domenica 8 e lunedì 9 giugno: tutte le informazioni utili per votare; Referendum 2025: lavoro e cittadinanza, quando e per cosa si vota; Referendum 8 e 9 giugno 2025: cinque Sì per cambiare in meglio l’Italia; Referendum 2025: la guida al voto per l’8 e 9 giugno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025, Meloni: “Vado a votare, non ritiro la scheda”

Come scrive msn.com: Per i referendum abrogativi in programma l’8 e il 9 giugno, la premier Giorgia Meloni scioglie la riserva sulla sua decisione: “Vado a votare, non ritiro la scheda. È una delle opzioni”. La presidente ...

Referendum 8-9 giugno, il quesito sul Jobs Act: cosa prevede e cosa succede se vince il "sì"

Riporta ilmattino.it: I promotori della consultazione lo hanno bollato come la principale leva di precarietà nel nostro Paese. Al contrario, chi difende la norma, ricorda che soltanto la flessibilità ...