Referendum 2025 Meloni | Vado ma non ritiro la scheda Ira delle opposizioni | Teme il voto

In un clima politico teso, Giorgia Meloni annuncia la sua partecipazione al referendum dell'8 e 9 giugno, ma con una provocazione: "Vado, ma non ritiro la scheda". Questa dichiarazione accende il dibattito e suscita l'ira delle opposizioni, che temono un voto sfavorevole. Ma cosa significa realmente per la democrazia italiana? La polarizzazione cresce e gli italiani si preparano a una sfida cruciale nel panorama politico. Restate sintonizzati!

Roma, 2 giugno 2025 – " Referendum dell'8 e 9 giugno? Vado, ma non ritiro la scheda". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde così ai cronisti che la intercettando dopo la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria da parte del capo dello Stato per la celebrazione della festa della Repubblica. La premier sottolinea che questa "è una delle opzioni", scatenando però l'ira delle opposizioni. La spiegazione semplice dei 5 referendum dell'8 e 9 giugno 2025. Il fac-simile delle schede "Una dichiarazione furba ma falsa perchĂ© non si può andare a votare non ritirando le schede di alcun referendum – tuona Riccardo Magi, segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del quesito sulla cittadinanza –.

Leggi anche Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Referendum 2025, Meloni: “Vado, ma non ritiro la scheda”. Ira delle opposizioni: “Teme il voto”

Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025, Meloni: “Vado a votare, non ritiro la scheda”

Referendum, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda”, è polemica: “Incoraggia l’astensione proprio il 2 giugno”

