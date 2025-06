Recanatese | il futuro incerto dopo le dimissioni di Guzzini e del CdA

...ora si trova a un bivio. Le dimissioni di Guzzini e del CDA lasciano la Recanatese in un futuro incerto, proprio mentre il calcio italiano sta vivendo una nuova era di rinnovamento e valorizzazione dei giovani talenti. La sfida sarà raccogliere l'eredità di un presidente visionario e mantenere viva la passione dei tifosi. Chi avrà il coraggio di scrivere il prossimo capitolo di questa affascinante storia calcistica?

Non è semplice raccogliere il testimone della Recanatese dalle mani dell'ex presidente Adolfo Guzzini che non solo l'ha mantenuta a lungo in serie D, ma si è tolto non poche soddisfazioni conquistando anche la promozione in serie C. Non solo, nel frattempo è stato portato avanti un interessante progetto nel settore giovanile. Ma questa bella storia è arrivata all'epilogo quando il 13 maggio ci sono state le dimissioni dei componenti del CdA giallorosso, con Guzzini in testa. Da allora è un susseguirsi di buone intenzioni, si profilano cordate pronte a subentrare e magari anche a unire le forze, si rincorrono voci di possibili interessati, ma al momento la situazione appare quella iniziale mentre il tempo scorre.