Raspadori | Spalletti ha dimostrato di essere molto felice per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli

Giacomo Raspadori, dal ritiro della Nazionale, esprime la sua gioia per lo scudetto del Napoli, rivelando come questo trionfo influisca sull'energia del gruppo azzurro. In un periodo in cui il calcio italiano sta risorgendo, la vittoria partenopea è un simbolo di rinascita. La passione e l'entusiasmo che i giocatori portano con sé sono la chiave per affrontare le sfide future. E tu, quanto sei pronto a vivere questa nuova era?

Giacomo Raspadori è tornato sulla vittoria dello scudetto del Napoli, dal ritiro della Nazionale. Di seguito le sue parole durante Azzurri Live direttamente dal ritiro dell’Italia: « Arrivare a Coverciano da vincitore cambia qualcosa. Quando la Nazionale chiama, l’energia viene da sola. Poi è chiaro che le annate che abbiamo vissuto lasciano il segno. È motivo di orgoglio ma anche il simbolo del lavoro che abbiamo svolto. Io sono anche bolognese, oltre ad aver vissuto lo scudetto in maniera pazzesca ho gioito insieme ai miei amici. È stato il coronamento di una stagione difficile, ma sono traguardi che fanno la storia, che rimangono e lasciano un segno indelebile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori: «Spalletti ha dimostrato di essere molto felice per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli»

