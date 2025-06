Raspadori | Spalletti è felice per noi e per Napoli abbiamo un rapporto stretto Ho gioito anche per il Bologna

Giacomo Raspadori, in un’intervista avvincente, ha rivelato il suo legame speciale con Spalletti e la gioia condivisa per i successi del Napoli. In un momento cruciale per la Nazionale, l'attaccante non nasconde il suo entusiasmo nemmeno per il Bologna, segno di come il calcio italiano stia riprendendo slancio. Scopriremo insieme come questi talenti possano dare vita a una nuova era calcistica! Non perderti le loro emozioni e riflessioni!

L’attaccante azzurro sul ct della Nazionale ma anche sulla Coppa Italia del Bologna: le sue parole sull’annata vissuta. Giacomo Raspadori e Riccardo Orsolini hanno parlato in diretta sul canale YouTube della FIGC. I due attaccanti hanno parlato dei prossimi appuntamenti della Nazionale ma anche delle stagioni che hanno vissuto rispettivamente con il Napoli e con il Bologna. Giacomo Raspadori ha analizzato le annate vissute, rivelando anche di aver esultato per la Coppa Italia vinta dal Bologna. “ Arrivare a Coverciano da vincitore cambia qualcosa. Quando la Nazionale chiama, l’energia viene da sola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori: “Spalletti è felice per noi e per Napoli, abbiamo un rapporto stretto. Ho gioito anche per il Bologna”

Leggi anche Raspadori rivela: «Spalletti felice per lo scudetto del Napoli. Un legame!» - Giacomo Raspadori, dal ritiro della Nazionale, svela il segreto della felicità di Luciano Spalletti per lo scudetto del Napoli.

