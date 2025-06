Raspadori | Scudetto pazzesco una immensa gioia

Giacomo Raspadori, simbolo del Napoli campione d'Italia, condivide la sua euforia per lo scudetto dal ritiro della nazionale. Un trionfo che rappresenta non solo un momento di gioia personale, ma anche il risveglio di una passione collettiva nel calcio italiano. Con le qualificazioni mondiali all’orizzonte, le sue parole infondono energia e determinazione: il futuro è luminoso, e gli azzurri vogliono continuare a brillare!

Raspadori parla dal ritiro della nazionale italiana. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli impegnato con la nazionale italiana per le qualificazioni mondiali del 2026, è intervenuto .

