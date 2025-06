Raspadori rivela | Spalletti felice per lo scudetto del Napoli Un legame!

Giacomo Raspadori, dal ritiro della Nazionale, svela il segreto della felicità di Luciano Spalletti per lo scudetto del Napoli. Un trionfo che va oltre il campo: rappresenta la rinascita di un intero popolo calcistico. L'entusiasmo è palpabile e la squadra azzurra è pronta a scrivere nuove pagine di storia. Scopri come questo legame tra club e Nazionale possa trasformarsi in una nuova era di successi!

Giacomo Raspadori è tornato sulla vittoria dello scudetto, da parte del Napoli, dal ritiro della Nazionale. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Giacomo Raspadori si è così pronunciato ad Azzurri Live direttamente dal ritiro dell’Italia: «C’è grande entusiasmo, grande gioia di iniziare questo nuovo percorso. Quando chiama la Nazionale, penso che l’energia venga da sola. Poi, è chiaro che per l’annata che abbiamo vissuto (al Napoli, ndr.) abbiamo una componente di gioia in più. Si è trattato del coronamento di una stagione tosta, difficile, che ha lasciato dentro di noi un segno indelebile». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Raspadori rivela: «Spalletti felice per lo scudetto del Napoli. Un legame!»

