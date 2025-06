rappresentativa lazio trionfa al memorial fabio bresci di calcio giovanile

La Rappresentativa Lazio ha conquistato il sesto Memorial Fabio Bresci, un evento che celebra il talento giovanile nel calcio. Sotto i riflettori dello stadio di Pontassieve, sei squadre si sono affrontate in una manifestazione che ha messo in luce il futuro del nostro sport. Con un gioco spettacolare e un’atmosfera carica di emozioni, questo torneo sottolinea l'importanza di investire nei giovani: il domani del calcio è qui, pronto a brillare!

Spettacolo e bel gioco nel sesto Memorial Fabio Bresci di calcio giovanile che si è concluso allo stadio di Pontassieve. Manifestazione per la categoria Juniores Under 19 che ha visto la presenza di sei squadre ed organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Ad alzare la Coppa al cielo è stata la Rappresentativa Lazio che in finale ha battuto 2-1 l’ Emilia Romagna, al termine di una sfida molto bella. Al terzo posto la Rappresentativa Toscana che ha prevalso 3-1 sull’Umbria; quinta l’Audax Rufina 3-0 sul Pontassieve. Alla cerimonia conclusiva tante personalitĂ del mondo sportivo federale, i sindaci e gli assessori dei comuni che hanno ospitato le partite, i dirigenti delle societĂ , insieme ai figli di Fabio Bresci Marco e Alessia e la nipotina Alice. 🔗 Leggi su Lanazione.it