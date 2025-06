Rapporto della Cgia sull' evasione fiscale in Veneto | Conferma la bontà delle azioni messe in campo dall’amministrazione

Il recente rapporto della Cgia sull'evasione fiscale in Veneto è un chiaro segnale di successo per l'amministrazione locale. Le azioni intraprese non solo hanno reso giustizia a chi paga regolarmente le tasse, ma si inseriscono in un trend più ampio di responsabilità fiscale e trasparenza. In un periodo in cui la legalità è al centro del dibattito pubblico, questo risultato rappresenta una vittoria per tutti i cittadini onesti.