La decisione del Comune e della Regione di interrompere i legami con Israele accende un dibattito acceso e polarizzante, che riflette una crescente tensione nel panorama politico italiano. Le parole di Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, risuonano forti: è tempo di riflettere sull'impatto reale di tali scelte. Qual è il vero costo delle posizioni ideologiche in un contesto così delicato? La risposta potrebbe sorprendere.

Dopo la decisione di Comune e Regione di interrompere le relazioni istituzionali con Israele, e le parole di critica di Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna arrivano anche le reazioni di Forza Italia. "Le parole di De Paz di questa mattina non possono che essere condivisibili e destare preoccupazione. Sui terribili fatti della striscia di Gaza ci sono questioni storiche e di diritto che ci pare non vengano volontariamente lette e che, in ogni caso, come ha detto il ministro Tajani, non sono di competenza degli enti territoriali, Regione inclusa", dichiarano Erika Seta (coordinatrice regionale Azzurro Donna FI, Mariela Fuentes (vicecooordinatrice regionale AD), Annamaria Cesari (coordinatrice provinciale AD Bologna) e Costanza Bendinelli (coordinatrice Città di Bologna AD) "Il provvedimento di de Pascale e Lepore, le innumerevoli marce e manifestazioni che, nel professarsi contro i morti di una guerra, folle come tutte le guerre, nascondono ben altro – proseguono – e sono di fatto esclusioni e condanne verso Israele, e fomentano quell’ antisemitismo, mai davvero sopito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapporti interrotti con Israele . FI: "Decisione senza utilità pratica"

Leggi anche Emilia-Romagna come la Puglia, interrotti tutti i rapporti con Israele: “Gravissime violenze in atto a Gaza” - L'Emilia-Romagna e Bologna si uniscono alla Puglia nel severo atto di interrompere i rapporti con Israele, in risposta alle "gravissime violenze in atto a Gaza".

