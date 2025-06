Rapina finita nel sangue Benzinaio ucciso confessa un 18enne

Un tragico episodio scuote Tor San Lorenzo: Marco Adamo, un ragazzo di soli 18 anni, ha confessato l’omicidio di Nahid Miah, benzinaio della zona. Questa violenza pone un riflettore su un fenomeno crescente tra i giovani, spesso segnati da contesti familiari complessi e scelte sbagliate. La sua storia mette in evidenza come la criminalità giovanile non sia solo un problema locale, ma un'emergenza sociale che richiede attenzione e interventi concreti.

Si chiama Marco Adamo, ha 18 anni, precedenti di polizia e viene da una famiglia "difficile". Ha confessato di aver ucciso Nahid Miah, benzinaio di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea e ha fatto ritrovare il coltello a serramanico con lama della lunghezza di 16 centimetri ancora sporco di sangue, oltre al casco e ad alcuni vestiti indossati durante l’omicidio. Il 36enne bengalese, gestore di un distributore di carburanti era stato accoltellato poco prima delle 12 del 27 maggio scorso da un uomo arrivato a bordo di una moto, vestito completamente di nero e con casco integrale, che alla fine aveva rubato 570 euro in contanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapina finita nel sangue. Benzinaio ucciso, confessa un 18enne

Leggi anche Una rapina è finita nel sangue. Si fanno figli solo a Roma est. ASCOLTA il podcast di oggi 28 maggio 2025 - In questo episodio del podcast RomaTodaily, esploreremo la sanguinosa rapina che ha scosso la capitale e rifletteremo su un curioso fenomeno demografico che riguarda Roma Est.

Se ne parla anche su altri siti

Benzinaio ucciso durante una rapina. Posti di blocco e caccia al bandito in fuga; Rapina finita nel sangue. Benzinaio ucciso, confessa un 18enne; Un benzinaio è stato ucciso durante una rapina. Posti di blocco sul litorale e caccia al ladro armato; RAPINA AL DISTRIBUTORE FINISCE NEL SANGUE AD ARDEA: UCCISO UN DIPENDENTE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Due benzinai feriti in una rapina a Napoli

Riporta ansa.it: Una rapina è finita nel sangue nel quartiere Arenella di Napoli. Intorno alle 19,30 due banditi, scesi da un'auto guidata da un terzo uomo, hanno rapinato il distributore di carburante di via Domenico ...

Due benzinai aggrediti a Napoli, raid di due rapinatori armati: «Ora sono in carcere»

Si legge su ilmattino.it: È successo solo poche ore prima che a Roma si consumasse il terribile omicidio di un benzinaio. Era venerdì sera quando a via Domenico Fontana due giovani hanno assaltato ...

Benzinaio ucciso ad Ardea, arrestato 18enne: ha confessato e fatto ritrovare il coltello

Da msn.com: Il ragazzo, incensurato, avrebbe confessato di aver ucciso il 36enne con una coltellata al petto e di avergli rubato l'incasso di 570 euro. L'arma del delitto è stata ritrovata ...