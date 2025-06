Rankings Cwur | L' 80% degli atenei italiani scende in classifica Harvard la migliore al mondo

Le università italiane scendono nelle classifiche globali, con il CWUR che evidenzia un preoccupante declino legato alla ricerca. Harvard, intanto, si riconferma la numero uno al mondo. Questo trend mette in luce un’urgente necessità di investimenti nel settore accademico italiano: senza innovazione e supporto, il nostro potenziale rischia di sfumare. È tempo di riflessioni e azioni concrete per riportare l'Italia al centro della scena educativa mondiale.

Secondo il Center for World University Rankings, il principale fattore di declino delle nostre università è da individuare nella ricerca. L'americana Harvard si conferma la migliore al mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rankings Cwur: "L'80% degli atenei italiani scende in classifica, Harvard la migliore al mondo"

