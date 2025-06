Ranking Università | Sapienza guida ma l’80% delle italiane arretra La Cina supera gli Stati Uniti

Il recente ranking delle università evidenzia una realtà preoccupante: l'80% delle istituzioni italiane arretra, mentre la Cina supera gli Stati Uniti. Un chiaro segnale che il nostro Paese, con investimenti insufficienti nella ricerca, rischia di affondare nel panorama accademico globale. In questo contesto, Harvard brilla come migliore ateneo, ma le ombre del passato politico americano pesano sulla sua posizione. È tempo di riflettere sul futuro della formazione in Italia!

Il ranking arabo Cwur: "In Italia il governo finanzia poco la ricerca, il Paese rischia di peggiorare". Harvard il miglior ateneo nel mondo, ma "Trump è colpevole per il calo delle istituzioni nordamericane".

