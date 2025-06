Ranking UEFA finale Roma in top 10 davanti al Barcellona | L’Inter perde terreno

La Roma si conquista un posto nella top 10 della UEFA, superando il Barcellona e mettendo in discussione l'egemonia delle big europee. Con l'Inter che perde terreno, si profila una stagione elettrizzante per i giallorossi. Mentre il Mondiale per Club si avvicina, è tempo di guardare al futuro. Gasperini dovrà destreggiarsi tra strategie di mercato e ritorni in squadra: chi sarà il grande protagonista della prossima stagione?

La prima settimana post campionato è finita, e per tutte le società, al netto di un Mondiale per Club che vedrà le italiane Inter e Juventus impegnate a cavallo tra giugno e luglio, è tempo di guardare alla stagione che verrà. La Roma riparte da Gasperini, che tra i vari temi di mercato dovrà affrontare anche quello del ritorno dei prestiti, e in tal senso è Zalewski il grande dubbio di queste ore. Ci sarà tempo, ma intanto, con la mattanza del PSG ai danni dei nerazzurri in finale di Champions League, la UEFA ha potuto diramare il Ranking finale di quest’intensa annata. Una nuova fotografia della situazione europea delle varie squadre, che le accompagnerà fino alla ripresa delle competizioni, e quale che cambiamento c’è: in vetta, nonostante la stagione deludente, rimane saldamente il Real Madrid, inseguito da un Manchester City altra grande sorpresa in negativo, in patria come in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranking UEFA finale, Roma in top 10 davanti al Barcellona: L’Inter perde terreno

