Ramarella la fattoria che sperimenta energie rinnovabili e politiche sociali

Ramarella non è solo una fattoria, ma un laboratorio di sostenibilità sociale e ambientale. Situata a Laterina Pergine, questa cooperativa sociale sta reinventando l'agricoltura attraverso l'uso di energie rinnovabili e pratiche innovative. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, Ramarella si propone come modello di riferimento per chi sogna un futuro in armonia con la natura. Scopri come queste idee possono trasformare non solo la campagna, ma anche le comunità!

Ramarella sta cambiando il tradizionale concetto di fattoria. Ormai da tempo non è più solo un luogo dove si coltiva la terra e si allevano gli animali. Collocata nella campagna di Laterina Pergine, è stata acquistata dalla cooperativa sociale Koinè che ne ha fatto un luogo di sperimentazione e.

Ramarella sta riscrivendo le regole dell'agricoltura. Con il nuovo impianto fotovoltaico, la fattoria toscana diventa un esempio di autosufficienza energetica, contribuendo a un futuro più sostenibile.

