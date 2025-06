Rally Due Valli 2025 | Lancia protagonista con la nuova Ypsilon Rally4 HF Trionfa Davide Pesavento

La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF ha brillato al 43° Rally Due Valli, con Davide Pesavento che ha conquistato la vittoria. Questo evento non è solo una gara; è un simbolo della rinascita del marchio Lancia, in perfetta sintonia con il trend di valorizzazione delle competizioni automobilistiche in Italia. Con oltre 105 chilometri di sfide su asfalto, il rally è un palcoscenico che celebra passione e innovazione: non perderti le prossime emozioni!

Lancia è stata grande protagonista del 43° Rally Due Valli, valido come seconda tappa del Trofeo Lancia e quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) 2025. L'evento ha acceso le strade di Verona con due giornate di gare intense, otto prove speciali su asfalto e oltre 105 chilometri cronometrati, confermandosi uno degli appuntamenti più tecnici e spettacolari del panorama rallystico italiano. Ypsilon Rally4 HF al centro della scena: 24 equipaggi al via, 19 Under35. Sono stati 24 gli equipaggi al volante della nuova Ypsilon Rally4 HF, con ben 19 piloti Under 35, a dimostrazione del valore formativo del Trofeo Lancia, pensato come trampolino verso il professionismo e la squadra ufficiale ERC 2026.

Leggi anche Aspettando la HF, Lancia protagonista al Rally Due Valli - Il 43° Rally Due Valli ha trasformato Verona in un palcoscenico di adrenalina e passione automobilistica! La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF ha brillato, dimostrando la sua potenza su un tracciato che sfida anche i piloti più esperti.

