Raid ucraini in profondità | la Russia si scopre vulnerabile anche dentro

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, le forze ucraine hanno colpito nel profondo del territorio russo, rivelando una vulnerabilità inaspettata. Questo attacco, paragonato da alcuni a una "Pearl Harbor" russa, segna un punto di svolta nel conflitto. Il crescente uso di droni e intelligence interna suggerisce un'evoluzione nelle tattiche militari. È il segnale che la guerra sta cambiando, e le sorprese non sono finite qui. Restiamo all'erta

Roma, 2 giu – Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, le forze ucraine hanno condotto raid a lungo raggio contro due basi aeree militari russe, utilizzando una combinazione di droni e probabili supporti di intelligence interna. Tra chi parla apertamente di una “ Pearl Harbor ” Russa e chi minimizza l’avvenuto, cerchiamo di capire cosa significa questo attacco. Per la Russia ma anche per noi. Il raid di Kyiv ha colpito in profondità. Secondo le prime informazioni emerse da fonti di Kyiv, i raid avrebbero causato danni significativi a infrastrutture e mezzi militari, tra cui diversi cacciabombardieri Su-34. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Raid ucraini in profondità: la Russia si scopre vulnerabile, anche dentro

Cosa riportano altre fonti

Guerra Ucraina Russia, Kiev: almeno 10 civili uccisi in raid russi in 24 ore; I droni ucraini arrivano in Siberia e colpiscono più di 40 bombardieri russi. Attesa per i colloqui di pace di Istanbul; Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti - Sindaco Mosca: respinto attacco di due droni diretti verso la città; Il giorno nero di Putin: droni ucraini in Siberia distruggono 40 bombardieri russi. 🔗Su questo argomento da altre fonti