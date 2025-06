Raid russi a Zaporizhzhia | 4 vittime

Un nuovo tragico episodio segna il conflitto in Ucraina: quattro vittime, tra cui tre donne, negli attacchi russi a Zaporizhzhia. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente violenza, che continua a scuotere l'Europa. La guerra non è solo un problema locale; le sue conseguenze si fanno sentire in tutto il continente. È tempo di riflettere su quanto accade e sulla necessità di una soluzione duratura.

3.00 Quattro persone, tra cui tre donne e un uomo, sono rimaste uccise negli attacchi russi a Zaporizhzhia. Lo ha comunicato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale, attraverso Telegram, come riportato da Ukrainska Pravda. Un uomo di 67 anni è morto nel distretto di Polohivskyi, a sudest della città di Zaporizhzhia,mentre le 3 donne, di 18, 35 e 56 anni, hanno perso la vita nel villaggio di Ternuvaty, situato a est della città. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

