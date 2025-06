Rai caso Murgia riaperto dopo inchiesta programma ‘Detectives’

Il caso Murgia riapre un dibattito acceso sulla trasparenza della giustizia e sull'influenza dei media nei processi penali. Dopo la partecipazione al programma 'Detectives', la Procura di Cagliari ha deciso di riattivare le indagini. Questo episodio solleva interrogativi: quanto può incidere la narrazione televisiva sulla verità giudiziaria? Un tema cruciale in un'epoca dove l'informazione e l’intrattenimento si intrecciano sempre di più.

“Il giorno in cui accettammo, in qualità di avvocati della famiglia Murgia, di partecipare al programma ‘Detectives’, la Procura di Cagliari aveva appena rigettato la nostra richiesta per la riapertura delle indagini. Era il mese di luglio 2024. A distanza di pochi mesi dalla puntata, andata in onda il 13 marzo 2025, la Procura di Cagliari, che finalmente aveva risposto alla nostra seconda richiesta di riapertura depositata a gennaio 2025, a fine maggio iscriveva nel registro degli indagati l’ex fidanzato di Manuela Murgia, all’epoca ventiquattrenne, con una accusa gravissima: omicidio volontario aggravato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it