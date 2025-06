Ragazzo preso a martellate in testa al culmine di una rissa fuori da una discoteca | è gravissimo

Un tragico episodio di violenza si è consumato fuori da una discoteca, dove un ragazzo è stato colpito a martellate in testa durante una rissa. La notizia, che riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna nelle città italiane, mette in luce un fenomeno preoccupante: l'escalation della brutalità tra i giovani. È ora di riflettere su come proteggere i nostri spazi sociali e garantire serate di divertimento senza paura.

Un giovane è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamani, 2 giugno, attorno alle 5.

