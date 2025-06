Rafah | Oltre il Muro evento del Movimento 5 Stelle a sostegno della Palestina

Ad Aversa, il Movimento 5 Stelle ha dato voce a un tema di scottante attualità con l'evento “Rafah: Oltre il Muro”. In un momento in cui l'attenzione globale è rivolta alla crisi in Palestina, questa iniziativa si propone di stimolare una riflessione profonda sul genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Un invito a non voltarsi dall'altra parte e a comprendere le storie che si nascondono dietro i numeri. La solidarietà è un atto che può cambiare

Si è tenuto ad Aversa l'evento "Rafah: Oltre il Muro", organizzato dal Movimento 5 Stelle di Aversa e dal Network Giovani Campania, per accendere i riflettori sul genocidio in corso nella Striscia di Gaza e promuovere una riflessione collettiva sulla situazione palestinese.

Leggi anche ‘Gaza oltre il confine’, la missione di parlamentari, ong e giornalisti a Rafah: “Non possiamo voltarci dall’altra parte” - A oltre un anno dalla precedente visita, una delegazione di parlamentari, operatori umanitari e giornalisti italiani giunge al valico di Rafah per la missione "Gaza oltre il confine".

