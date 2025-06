Raduno ultras spostato di un giorno | Salerno scenda in piazza

Mercoledì 4 giugno, alle 18:30, Piazza Amendola a Salerno diventerà il palcoscenico di una manifestazione che va oltre il tifo. Gli ultras della Salernitana scenderanno in piazza per far sentire la loro voce in un contesto di crescente attivismo sociale e sportivo. Un’occasione unica per capire le dinamiche tra passione calcistica e l’identità di una comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di questo momento significativo!

"La manifestazione inizialmente prevista per domani mattina è stata spostata a mercoledì 4 giugno, alle ore 18,30, sempre a Piazza Amendola (Prefettura di Salerno)". Lo si legge in una nota del "Direttivo Salerno Centro Storico". Sullo sfondo c'è la protesta dei tifosi della Salernitana, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Raduno ultras spostato di un giorno: " Salerno scenda in piazza"

Leggi anche Caos playout, l'annuncio degli ultras: raduno a Piazza Amendola - Il malcontento degli ultras della "Curva Sud Siberiano" si fa sentire: martedì 3 giugno, Piazza Amendola sarà il palcoscenico di una protesta che vuol ridare voce alla Salernitana.

