radio2 la pennicanza chiude il 6 giugno e ritorna ad ottobre

Il panorama dell’intrattenimento radiofonico si arricchisce di un nuovo progetto che ha riscosso immediatamente grande successo. Si tratta di Radio2 Radio Show La Pennicanza, una trasmissione condotta da Rosario Fiorello, che ha fatto il suo esordio lo scorso 19 maggio e si concluderà il 6 giugno. In vista della ripresa prevista per ottobre 2025, questa iniziativa si è rivelata un’esperienza molto apprezzata dal pubblico e dai vertici della Rai. l’esperimento di Radio2 Radio Show La Pennicanza: un risultato positivo. il debutto e la fase iniziale. Il programma, ideato come una novità nel palinsesto di Rai Radio 2, è stato presentato in modo improvviso ma efficace. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it