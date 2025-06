Raccolta rifiuti da oggi si cambia Tutto pronto per il nuovo sistema Nessun sacco a terra in centro

Oggi segna una svolta nella raccolta dei rifiuti del centro storico: via i sacchi a terra, benvenuti i nuovi cassonetti! Un passo importante verso una città più pulita e sostenibile, in linea con la crescente consapevolezza ecologica. I nuovi sistemi non solo semplificano la vita dei cittadini, ma promuovono anche un’immagine urbana più ordinata e attrattiva. Scopri come questa innovazione possa trasformare il tuo modo di vivere la città!

A una settimana dall’installazione dei 60 nuovi cassonetti per carta e plastica sui viali, oggi parte la nuova modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico che supera il metodo dei sacchi a terra per differenziare la carta e la plastica e prevede, al pari di queste frazioni, che nessun altro tipo di rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. L’obiettivo del servizio – sottolinea il Comune – è quello di garantire maggiore decoro alla città permettendo allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni. Come previsto da una specifica ordinanza dirigenziale nessun contenitore dovrà più essere esposto su suolo pubblico: dopo il censimento degli edifici e la consegna delle dotazioni, gli operatori incaricati da Hera entreranno negli androni dei condomini per ritirare tutte le matrici di rifiuti (oltre a carta e plastica anche vetro, organico e indifferenziata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta rifiuti, da oggi si cambia. Tutto pronto per il nuovo sistema. Nessun sacco a terra in centro

Leggi anche «I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti» - Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica.

