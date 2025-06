Rabiot | "Se Allegri mi chiama al Milan? Sono sempre disponibile a parlarci"

Rabiot sembra pronto a fare la sua mossa! Con Allegri al timone del Milan, il centrocampista francese apre a un possibile trasferimento, sottolineando il suo interesse a discutere. Questo scenario riflette una nuova era per il Diavolo, in cui il mix di esperienza e talento può riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. Chissà se sarà l’asse Allegri-Rabiot a scrivere il prossimo capitolo vincente!

Dopo una stagione complicata il Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, un allenatore carismatico e di personalità che conosce bene. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dopo una stagione complicata il Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, un allenatore carismatico e di personalità che conosce bene l`ambiente per essere.

Rabiot Milan, l'ex Juve non chiude le porte ad un eventuale trasferimento in rossonero se Allegri chiamasse. L'annuncio del centrocampista francese Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot

Adrien Rabiot, leader del Marsiglia qualificato in Champions, è un pupillo di Allegri (appena tornato al Milan). In Francia può rilanciarsi anche in chiave europea, ma ha un forte legame con il nuovo