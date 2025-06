Rabiot | "Avete visto la Juve? Ho avuto ragione ad andare via non volevo continuare in quelle condizioni"

Adrien Rabiot rompe il silenzio e lancia un affondo alla Juventus: "Ho avuto ragione a lasciare, non volevo continuare in quelle condizioni". Le sue parole rispecchiano il malcontento di molti calciatori in un periodo in cui le pressioni nel calcio si fanno sempre più intense. Un'analisi spietata che accende i riflettori su come il benessere dei giocatori stia diventando centrale nelle dinamiche sportive. Che direzione prenderà ora il club bianconero?

Duro attacco di Adrien Rabiot alla Juventus. L`ex centrocampista della Juventus si è sfogato nel corso di un`intervista rilasciata a La Gazzetta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Thiago Silva contro Rabiot: "Un giocatore del PSG non firma con il Marsiglia". E punge Leonardo - Thiago Silva attacca Rabiot e Leonardo, sottolineando che un giocatore del PSG non si trasferirà al Marsiglia.

Ne parlano su altre fonti

Rabiot apre al Milan: «Con il Marsiglia sono in Champions, ma Allegri è "mio papà", se mi chiama...»

Come scrive corriere.it: Adrien Rabiot, leader del Marsiglia qualificato in Champions, è un pupillo di Allegri (appena tornato al Milan). In Francia può rilanciarsi anche in chiave europea, ma ha un forte legame con il nuovo ...

Pagina 2 | Rabiot, omaggio Juve ma Allegri lo inchioda: "Visto che sei intelligente..."

Riporta tuttosport.com: Juve, Rabiot fa 200: "Offre la cena" Come mostrato in un video pubblicato sui social del club, Rabiot è stato festeggiato durante l'allenamento odierno con una maglia celebrativa: come numero ...

Rabiot va via dalla Juve da svincolato, rifiutata la proposta di rinnovo: piace a due club in Serie A

Da fanpage.it: Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus. Il centrocampista francese ... né indiscrezioni sul suo futuro, visto che era impegnato agli Europei, ma in pochi giorni la situazione ...