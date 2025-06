Rabiot | Perché via dalla Juve? Giuntoli non voleva costruire qualcosa di importante

Adrien Rabiot, ora leader al Marsiglia, rivela che la scelta di lasciare la Juventus è stata dettata dalla mancanza di ambizioni di Giuntoli. In un momento in cui le squadre sono alla ricerca di progetti vincenti, Rabiot sottolinea l'importanza di costruire una squadra competitiva. La sua esperienza in Serie A ha forgiato il giocatore che è oggi, pronto a guidare una nuova era calcistica. Scopri perché il futuro potrebbe riservarci sorprese!

La Gazzetta dello Sport intervista Rabiot ora leader del Marsiglia di De Zerbi e in passato alla Juventus, è legatissimo a Massimiliano Allegri. «Sono stati anni fondamentali – spiega il centrocampista in esclusiva alla Gazzetta –, perché se oggi posso gestire queste responsabilità lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine ero uno dei capitani». Perché ha lasciato la Juventus? «C'era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi.

