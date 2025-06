Rabiot-Milan tutta la verità Contratto ingaggio e cosa filtra sul rinnovo col Marsiglia

Adrien Rabiot torna a far parlare di sé, con un possibile approdo al Milan che riaccende i riflettori sul calciomercato. Nell’intervista a La Gazzetta, l'ex juventino svela dettagli sul suo futuro e il rinnovo col Marsiglia. In un periodo in cui i club cercano di rinforzare le loro rose, la sua versatilità potrebbe essere l'arma in più per i rossoneri. I tifosi sono pronti a sognare un grande ritorno!

Adrien Rabiot e il ritorno di fiamma col Milan. Dietro l`intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dall`ex centrocampista della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche “Mi fa male”: l’ex Milan Thiago Silva amareggiato dalla scelta di Rabiot - Thiago Silva, ex difensore del Milan, esprime amarezza per la decisione di Rabiot di lasciare il PSG, suscitando delusione e disappunto.

Su questo argomento da altre fonti

Milan, senti Rabiot: Allegri mio papà, lo sento spesso. 🔗Se ne parla anche su altri siti