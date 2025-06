Rabiot-Milan l’operazione decolla | sostituirà lui in rossonero

Il Milan si prepara a lanciare un’operazione di mercato che potrebbe sorprendere tutti: il ritorno di Adrien Rabiot. Dopo un anno all’estero, il talentuoso centrocampista francese è al centro delle attenzioni rossonere. Con la Serie A sempre più competitiva e ricca di talenti, Rabiot potrebbe riportare una ventata di freschezza a un Milan in cerca di riscatto. Sarà lui il tassello mancante per un grande sogno ancorato alla storia del club?

Il centrocampista classe '95 potrebbe far ritorno in Italia dopo 1 anno di distanza dall'ultima volta. Il Milan è fortemente interessato Secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe un grande piacere nel ritrovare Adrien Rabiot in Serie A, con un club di Serie A pronto a sferrare il colpo per riportarlo in Italia. Il Milan vuole infatti averlo con sé e sta già preparando l'operazione. Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri (a 11 anni di distanza dall'ultima esperienza sulla panchina rossonera), il tecnico livornese vuole il suo pupillo Rabiot al Milan. Grande stima nei suoi confronti, con tante presenze in campo da titolare e la fascia da capitano indossata per la prima volta in occasione proprio della vittoria a San Siro contro il Diavolo per 0-1 (decisivo il gol di Locatelli, ex dell'incontro).