Rabiot Milan l’ex Juve non chiude le porte | Se Allegri dovesse chiamarmi… L’annuncio del centrocampista francese

Adrien Rabiot, ex stella della Juventus, ha recentemente aperto a un clamoroso trasferimento al Milan! In un'intervista, il centrocampista francese non ha chiuso le porte a questa possibilità, sottolineando che una chiamata di Allegri sarebbe irresistibile. Un potenziale scambio che potrebbe infiammare il mercato e riportare l'attenzione su una rivalità storica, in un calcio italiano sempre più vibrante. Rimanete sintonizzati per sviluppi!

Rabiot Milan, l'ex Juve non chiude le porte ad un eventuale trasferimento in rossonero se Allegri chiamasse. L'annuncio del centrocampista francese. Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot ha parlato anche di un eventuale trasferimento al Milan se Allegri lo dovesse chiamare. Le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Juve. EVENTUALE CHIAMATA DI ALLEGRI – « Scegliere Marsiglia senza la Champions non era scontato. Adesso che ci siamo qualificati, sarebbe importante poterla giocare in quello stadio e in quell'ambiente. Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: vieni che ti passo tuo papà.

