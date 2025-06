Rabiot Juve e quel retroscena su Giuntoli | Non ha fatto il necessario per convincermi I motivi dell’addio del francese

Adrien Rabiot svela il retroscena del suo addio alla Juventus: "Giuntoli non ha fatto abbastanza per convincermi". Un colpo di scena che si inserisce nel contesto di un mercato estivo in fermento, dove le squadre cercano di rinforzarsi con scelte strategiche. La dichiarazione del francese solleva interrogativi sul futuro bianconero e sulla capacità di attrarre i migliori talenti. È il segnale di un cambio di rotta? Non perdere i dettagli!

Rabiot Juve e quel retroscena su Giuntoli: «Non ha fatto il necessario per convincermi». I motivi che hanno portato all'addio spiegati dal francese. Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot ha spiegato la scelta di lasciare la Juve e di proseguire la carriera al Marsiglia. Le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero. ADDIO ALLA JUVE – « C'era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la loro stagione caotica, forse ho avuto ragione.

Leggi anche Rabiot: "Io al Milan? Sento spesso Allegri. Juve, Giuntoli per tenermi non ha fatto abbastanza" - Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia, svela dietro le quinte della sua carriera tra Juventus e Milan.

