Rabiot confessa | Finale? Salvo solo un giocatore ma vi dico cosa mi son chiesto sull’Inter Se Allegri mi chiama al Milan dico…

Adrien Rabiot svela retroscena affascinanti sul suo legame con Massimiliano Allegri, nuovo mister del Milan, e l'imminente finale di Champions dell'Inter. Il centrocampista francese non si limita a fare pronostici: si interroga su cosa significhi per i giocatori affrontare un’occasione così grande. In un calcio in continua evoluzione, le scelte degli allenatori possono cambiare le sorti di una squadra. Cosa ci aspetta in questa nuova era calcistica? Scoprilo!

Le parole di Adrien Rabiot a La Gazzetta: il francese ha parlato di Massimiliano Allegri oggi al Milan, ma anche della finale di Champions dell’Inter. Adrien Rabiot in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rapporto con Massimiliano Allegri (nuovo allenatore del Milan). Ma, tra i vari temi, si è espresso anche sulla finale di Champions dell’ Inter. Un estratto: LA FINALE DI CHAMPIONS – «Non c’è stata partita. Tutti qui ci siamo chiesti dove fosse l’Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top e solo Thuram si è salvato. Poi il Psg ha fatto una grande partita che premia una grande stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rabiot confessa: «Finale? Salvo solo un giocatore, ma vi dico cosa mi son chiesto sull’Inter. Se Allegri mi chiama al Milan dico…»

