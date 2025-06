Rabiot alla Gazzetta | Ecco perchè ho deciso di lasciare la Juventus Allegri? Ci parlo spesso se dovesse chiamare…

Adrien Rabiot si apre in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando le motivazioni dietro il suo addio alla Juventus. Il centrocampista parla del suo legame con Allegri e della nuova avventura al Marsiglia, in un contesto calcistico in evoluzione. È interessante notare come il trasferimento di Rabiot segni un punto di svolta per la Juventus, riflettendo le sfide di un club in ricostruzione. Scopri cosa ne pensa del futuro!

Rabiot è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport: dall’addio alla Juventus al rapporto con Allegri, passando per Thiago Motta. Le parole. Adrien Rabiot è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex centrocampista della Juve reduce dalla stagione al Marsiglia. JUVE – « Sono stati anni fondamentali, perché se oggi posso gestire queste responsabilità lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine ero uno dei capitani » ADDIO ALLA JUVE – « C’era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rabiot alla Gazzetta: «Ecco perchè ho deciso di lasciare la Juventus. Allegri? Ci parlo spesso, se dovesse chiamare…»

