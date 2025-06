Rabiot al Milan? Il francese non dimentica Allegri | dichiarazioni importanti

Adrien Rabiot, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, ha recentemente rivelato il suo legame speciale con Massimiliano Allegri e non ha lesinato complimenti nei confronti del Milan. Le sue dichiarazioni riaccendono l'interesse per un possibile trasferimento in rossonero, proprio mentre il club cerca di rinforzare il proprio centrocampo. Un'intervista che fa discutere e potrebbe anticipare un mercato estivo scoppiettante! Non perdere i dettagli!

Uno stralcio dell'intervista di Adrien Rabiot, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, a 'La Gazzetta dello Sport': parla anche di Milan!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot al Milan? Il francese non dimentica Allegri: dichiarazioni importanti

